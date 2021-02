Por TSF 21 Fevereiro, 2021 • 17:31 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting de Braga goleou este domingo o Tondela (4-2) e ultrapassou o FC Porto na classificação, alcançado o segundo lugar do campeonato.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 19 minutos da primeira parte. João Novais lançou o sprint de Galeno, pelo lado esquerdo do ataque arsenalista. O brasileiro fugiu à marcação, entrou na área e assistiu Piazon para o primeiro golo do encontro.

O SC Braga foi sempre a equipa mais perigosa, anulando a iniciativa dos jogadores do Tondela. Antes do intervalo, aos 40 minutos, a equipa de Carlos Carvalhal chegou ao segundo golo por intermédio de Ricardo Horta.

Ainda antes do descanso, os arsenalistas voltaram a marcar. João Novais, a mais de 30 metros, rematou para um golaço.

Na segunda parte, o SC Braga voltou com a mesma intensidade e, aos 50 minutos, o coletivo de Carlos Carvalhal marcou um golo vistoso.

Aos 84 minutos, o Tondela reduziu por intermédio de Souley.

Nos descontos, Jaquité marcou o segundo golo da turma beirã.

Onze do Sporting de Braga: Matheus; Tormena, Rolando, Borja; Esgaio, João Novais, Al Musrati, Galeno; Piazon, Ricardo Horta, Abel Ruiz.

Onze do Tondela: Medioub, Ricardo Alves, Enzo Martínez; Tiago Almeida, João Pedro, Pedro Augusto, Filipe Ferreira; Murillo, Salvador Agra, Mario González.