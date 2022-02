Veja o golo de Iuri Medeiros. SC Braga 1-0 Sheriff (1.ª parte)

© José Coelho/Lusa

O SC Braga recebe o Sheriff no Estádio Municipal de Braga em jogo a contar para a segunda mão do play-off da Liga Europa. No primeiro jogo entre ambos os emblemas, o clube moldavo levou a melhor por 2-0.

Sem complexos por ter de assumir o controlo do jogo, o SC Braga criou grande perigo logo aos seis minutos, quando André Horta, do meio da rua, rematou ao poste direito da baliza de Athanasiadis.

O golo chegaria aos 17', quando Ricardo Horta entrou na grande área pela direita e cruzou rasteiro para o primeiro poste, de onde Iuri Medeiros desviou para o fundo da baliza.

Onze do Braga: Matheus; Yan Couto, Vítor Tormena, David Carmo e Fabiano; André Horta, Al Musrati e Rodrigo Gomes; Iuri Medeiros, Vitinha e Ricardo Horta

Onze do Sheriff: Athanasiadis; Petro, Radeljić, Dulanto; Bruno, Addo, Sébastien Thill, Julien; Adama Traoré, Yansané e Yakhshiboev

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Diogo Leite, Guilherme, Buta, Moura, Bruno Rodrigues, Schurrle, Castro, Abel Ruiz, Hernâni, Berna e Falé

Suplentes do Sheriff: Celeadnic, Paşcenco, Ignatov, Pleşco, Evangelou, Kyabou, Cojocari, Nikolov e Basit