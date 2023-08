SC Braga-Sporting joga-se a 3 de setembro. Conheça os horários da 4.ª jornada da Liga

© Gerardo Santos / Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 17 Agosto, 2023 • 22:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A visita do Sporting ao terreno do SC Braga, da quarta jornada da I Liga, está marcada para 3 de setembro (domingo), anunciou esta quinta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Este encontro surge cinco dias depois de os bracarenses disputarem a segunda mão do play-off da Liga dos Campeões, frente aos gregos do Panathinaikos, sendo que o jogo da terceira jornada do SC Braga, frente ao Moreirense, foi adiado.

O campeão Benfica joga no dia anterior, em casa, com o Vitória de Guimarães, enquanto o FC Porto recebe no domingo o Arouca.

A quarta jornada abre na sexta-feira, 1 de setembro, com a receção do Vizela ao Gil Vicente, e fecha com o Sporting de Braga - Sporting.

Programa da quarta jornada:

Sexta-feira, 1 setembro:

Vizela - Gil Vicente, 20h15

Sábado, 2 setembro:

Casa Pia - Rio Ave, 15h00

Famalicão - Farense, 18h00

Portimonense - Estrela da Amadora, 18h00

Benfica - Vitória SC, 20h30

Domingos, 3 setembro:

Desportivo de Chaves - Moreirense, 15h30

Estoril Praia - Boavista, 15h30

FC Porto - Arouca, 18h00

SC Braga - Sporting, 20h30