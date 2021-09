Começa na Pedreira. SC Braga 0-0 Tondela (1.ª parte)

© Miguel Pereira/Global Imagens

O Sporting de Braga, oitavo, com oito pontos, recebe o Tondela, 15.º, com três, na procura do terceiro triunfo na prova e primeiro em casa, após derrota com o Sporting (1-2) e empate com o Vitória de Guimarães (0-0).

Onze titular do Braga: Matheus; Paulo Oliveira, Diogo Leite, Sequeira; Yan Couto, Al Musrati, Lucas Mineiro, Fábio Martins; Ricardo Horta, Chiquinho, Abel Ruiz

Onze titular do Tondela: Niasse; Tiago Almeida, Manu Hernando, Sagnan, Neto Borges; Undabarrena, João Pedro, Pedro Augusto; Murillo, Salvador Agra, Daniel dos Anjos

O Tondela começou o campeonato a ganhar, por claros 3-0, na receção ao Santa Clara, mas, depois, sofreu quatro desaires consecutivos, dois deles fora, o primeiro com o Vizela e o segundo com o Benfica, ambos por 2-1.