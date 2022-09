Conheça os onzes do SC Braga-Union Berlin

© Miguel Pereira/Global Imagens

O SC Braga recebe esta quinta-feira o Union Berlin na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. Os vice-líderes do campeonato nacional defrontam o surpreendente primeiro classificado da Bundesliga.

Os bracarenses ainda não perderam nesta temporada, somando seis vitórias e um empate. Os alemães também não perderam a nível interno, com três vitórias e dois empates, mas perderam frente ao Saint-Gilloise na primeira ronda da Liga Europa.

Onze do SC Braga: Matheus; Fabiano, Tormena, Paulo Oliveira, Sequeira; Álvaro Djaló, Al Musrati, Racic, Ricardo Horta; Vitinha, Banza.

Onze do Union Berlin: Rønnow, Knoche, Joeckel, Diogo Leite; Ryerson, Schafer, Haberer, Khedira, Puchacz; Siebatcheu e Becker.

Diogo Leite une as duas equipas, já que representa atualmente o Union Berlim e passou a última temporada com as cores dos arsenalistas.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Saatçi, Rodrigo Gomes, Abel Ruiz, André Horta, Lainez, Bruno Rodrigues, Borja, Gorby, Iuri Medeiros, Dinis Pinto, Castro.

Suplentes do Union Berlin: Lennart Grill, Stein, Maciejewski, Behrens, Skarke, Giesselmann, Haraguchi, Trimmel, Kemlein, Leweling.