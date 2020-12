SC Braga vence Estoril e agarra última vaga da final four da Taça da Liga

Por Lusa 17 Dezembro, 2020 • 22:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting de Braga venceu hoje o Estoril Praia por 3-1, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga de futebol, com um hattrick do avançado Paulinho, e é um último apurado para a final four.

A jogar em casa, o Sporting de Braga, da I Liga, adiantou-se no marcador aos 14 minutos, por intermédio de Paulinho, na recarga a uma grande penalidade que desperdiçou, com o internacional português a marcar de novo aos 64 e 78, enquanto André Franco, aos 64, marcou o golo da equipa da II Liga.

Com esta vitória, o Sporting de Braga junta-se ao Sporting, FC Porto e Benfica e fecha as equipas apuradas para a final four da competição, este ano num formato reduzido, devido à pandemia de Covid-19, que vai decorrer entre 16 e 23 de janeiro, em Leiria.