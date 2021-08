Por TSF/Lusa 29 Agosto, 2021 • 17:09 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting de Braga empatou este domingo com o Vitória de Guimarães, na Pedreira. O embate entre os rivais minhotos deixou os bracarenses no sexto lugar, com os mesmos sete pontos do Boavista, enquanto os vimaranenses continuam em nono, com cinco.

O Sporting de Braga somou o segundo jogo seguido sem perder, depois da vitória no recinto do Moreirense (3-2), tal como o Vitória de Guimarães, que venceu na jornada anterior na receção ao Vizela (4-0).

Onze do Sporting de Braga: Matheus; Fabiano, Paulo Oliveira, Tormena, e Raul Silva; André Horta, Al Musrati, Fábio Martins e Galeno; Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Onze do Vitória de Guimarães: Trmal; Sacko, Borevkovic, Mumin e Rafa Soares; André André, Handel e André Almeida; Quaresma, Estupinan e Rochinha.