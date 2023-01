© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

O SC Braga recebe esta quarta-feira o Vitória SC num encontro a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. À espera do resultado do dérbi minhoto está o Benfica, visto que será o adversário do vencedor deste encontro na fase seguinte da prova.

Os vimaranenses, que perderam o primeiro frente a frente com o eterno rival na época, começaram melhor, na tentativa de reverter o desaire da primeira volta da I Liga (1-0 favorável aos bracarenses). André Silva e Jota Silva puseram rapidamente à prova a defesa adversária e era o guarda-redes Matheus que ia mantendo a baliza caseira a zeros.

À passagem do minuto 16, após o ensaio falhado, Jota Silva conseguiu, desta feita, abrir a contagem e mudar o marcador do Municipal de Braga para 0-1. Outro dos que tinha tentado mais cedo, André Silva, encontrou o extremo em boa posição para rematar sem hipótese de defesa.

Onze do SC Braga: Matheus; Victor Gómez, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues e Sequeira; Uros Racic, Al Musrati e André Horta; Iuri Medeiros, Abel Ruiz e Ricardo Horta

Onze do Vitória SC: Celton Biai; André Amaro, Ibrahima Bamba e Mikel Villanueva; Maga, Tiago Silva, Dani Silva e Hélder Sá; Jota Silva, Anderson e André Silva

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Fabiano Souza, Vítor Tormena, André Castro, Hernâni Infande, Simon Banza, Vitinha, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló

Suplentes do Vitória SC: Bruno Varela, Bruno Gaspar, Jorge Fernandes, Afonso Freitas, André André, Nicolas Janvier, Alisson Safira, Nélson da Luz, Mikey Johnston