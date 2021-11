© Hugo Delgado/Lusa

O Estádio Cidade de Braga recebe esta terça-feira o jogo entre SC Braga e FC Vizela. Na última partida da 12.ª jornada da I Liga, os arsenalistas vão à procura de alcançar o quarto lugar, enquanto os vizelenses esperam conseguir afastar-se dos lugares de despromoção.

No jogo 250 para a Liga, Ricardo Horta quis tornar a noite memorável e abriu o marcador com um potente remate, após uma perda de bola da formação minhota.

Em cima do intervalo, Ricardo Horta aumentou a vantagem arsenalista através da conversão de uma grande penalidade.

Onze do SC Braga: Matheus; Yan Couto, Paulo Oliveira, Diogo Leite, Raul Silva, Francisco Moura; André Horta, Castro; Iuri Medeiros, Vitinha e Ricardo Horta.

Suplentes: Tiago Sá, Abel Ruiz, Lucas Piazon, Mario González, Chiquinho, Lucas Mineiro, Fabiano, Roger e Bruno Rodrigues.

Onze do Vizela: Charles; Kofi Kouao, Ivanildo Fernandes, Aidara e Richard Ofori; Raphael Guzzo e Zag; Mendez, Samu e Kiko; Cassiano.

Suplentes: Pedro Silva, Bruno Wilson, Marcos Paulo, Zohi, Maviram, Alvarado, Nuno Moreira, Tomás e Francis Cann.

No último jogo, os bracarenses perderam ao cair do pano contra o Midtjylland (3-2), o que complicou as contas da Liga Europa. Na conferência de imprensa, Carlos Carvalhal abordou o lance que ditou a derrota na Dinamarca: "Temos que analisar os erros e tentar que não se repitam, dar confiança aos jogadores e perceber que alguém errou com o Estrela Vermelha, agora outro com o Midtjylland e vai haver mais [erros em futuros jogos], não podemos crucificar um jogador por cometer um erro."

A equipa de arbitragem vai ser liderada por Vítor Ferreira e vai ter Nelson Cunha e Luís Costa como axíliares, enquanto Fábio André Silva vai ser o quarto árbitro. Hugo Miguel e Bruno Jesus vão estar no videoárbitro.