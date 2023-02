Schjelderup e Tengstedt convocados para Brugge

Schjelderup e Tengstedt © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 14 Fevereiro, 2023 • 10:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica já está a caminho da Bélgica e a grande novidade é a presença dos reforços nórdicos Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt.

Os dois jovens já jogaram em dois encontros da equipa B mas ainda não se estrearam pela equipa principal.

De resto, Roger Schmidt convocou todos os jogadores disponíveis do plantel, exceção para o lesionado Ristic. O defesa esquerdo ficou em Lisboa.

O treinador Roger Schmidt vai falar aos jornalistas em conferência marcada para as 17h15, na sala de imprensa do Estádio Jan Breydel. Depois a equipa encarnada vai fazer o habitual treino de adaptação ao relvado, numa sessão de trabalho marcada para as 18h00.

O jogo Club Brugge-Benfica está marcado para esta quarta-feira, às 20h00 num duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.