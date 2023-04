Schmidt assume que Benfica tem calendário mais difícil do que FC Porto na I Liga

O treinador Roger Schmidt © José Sena Goulão/Lusa

O treinador Roger Schmidt assumiu esta sexta-feira que o Benfica tem um calendário mais difícil do que o FC Porto nas últimas jornadas da I Liga de futebol, mas frisou que os encarnados têm tudo para serem campeões.

Questionado, em conferência de imprensa, no Seixal, sobre o grau de dificuldade dos jogos que faltam aos dois primeiros classificados do campeonato, o alemão foi direto na resposta e reconheceu a dificuldade que enfrenta para conquistar o título.

"Claro [que o calendário do Benfica é mais difícil do que o do FC Porto]! Jogamos contra o Sporting e contra o Sporting de Braga, é um calendário difícil, mas não o mudaria porque temos tudo nas nossas mãos. É claro que não é fácil ser campeão e que os nossos últimos jogos são difíceis, mas, neste momento, estamos completamente focados no Gil Vicente", atirou o treinador.

Apesar de reconhecer um maior grau de dificuldade no que resta da época, em comparação com o perseguidor mais próximo -- está a quatro pontos -, Schmidt desvalorizou a importância de jogar antes ou depois dos 'dragões' nas últimas jornadas da competição.

"Para mim, o importante é estarmos focados no nosso jogo. Não muda nada jogarmos antes ou depois", comentou.

Os 'encarnados' visitam o Gil Vicente no sábado e têm Otamendi, António Silva e Grimaldo em risco de falhar o jogo da próxima jornada, contra o Sporting de Braga, se virem um cartão amarelo, mas Schmidt não revelou se vai proteger algum dos jogadores.

"Se tivermos de substituir um jogador suspenso, substituímos. Acredito em todos os jogadores. Temos de aceitar, porque faz parte do futebol, ter de substituir jogadores. Vermos a decisão para amanhã [sábado] e, depois, que jogadores estarão disponíveis para o [Sporting de] Braga", desvalorizou.

Por fim, o técnico recusou comentar as notícias sobre a proximidade de um acordo entre o Benfica e o médio japonês do Eintracht Frankfurt, Kamada, mas aceitou comentar o desempenho de Rafa nos últimos jogos, recusando julgar o avançado pela baixa eficácia na I Liga.

"O Rafa é um jogador de equipa. Está a fazer uma grande época, fez jogos fantásticos. Marcou mais na Liga dos Campeões do que na Liga portuguesa, mas está muitas vezes envolvido em situações de ataque e é fantástico no espaço entre linhas. Não o julgo apenas pela eficácia. É um grande jogador e estamos felizes por tê-lo cá", analisou o alemão.

O Benfica visita o Gil Vicente no sábado, em encontro da 30.ª jornada da I Liga de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio Cidade de Barcelos, e arbitragem de Fábio Veríssimo (AF Leiria).

A equipa orientada por Roger Schmidt procura dar seguimento à vitória da jornada anterior, frente ao Estoril Praia (1-0), após duas derrotas consecutivas na I Liga, para manter, pelo menos, a vantagem de quatro pontos sobre o FC Porto, que recebe o Boavista no domingo.