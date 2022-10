Schmidt diz que Benfica vai jogar para ganhar à Juventus apesar de empate servir

Roger Schmidt © Tiago Petinga/EPA

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, disse esta segunda-feira que o Benfica vai jogar para ganhar à Juventus, na terça-feira, apesar de precisar apenas de um empate para seguir em frente na Liga dos Campeões de futebol.

Em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico reconheceu que "toda a gente sabe" que os 'encarnados' precisam "apenas de um ponto" para se qualificarem para os oitavos de final -- caso o Paris Saint-Germain pontue na receção ao Maccabi Haifa -, mas advertiu que o Benfica não sabe jogar para outro resultado que não a vitória.

"Não somos uma equipa que saiba jogar para o empate. Quando entramos no relvado, o nosso objetivo é ganhar o jogo e amanhã [terça-feira] é igual. Temos de acreditar em nós, ser corajosos e aproveitar o fator casa", apontou Roger Schmidt, na antevisão do encontro com os italianos.

Na primeira volta, o Benfica até venceu em Turim, por 2-1, mas Schmidt fez questão de lembrar que "não há dois jogos iguais" e que, apesar da vitória, "foi um jogo difícil", onde a sua equipa teve "alguns problemas" antes de encontrar "o ritmo" que lhe permitiu somar os três pontos.

Na terça-feira, no Estádio da Luz, "é um novo jogo" e o treinador 'encarnado' lembrou que, apesar de o Benfica ter "uma pequena vantagem", ainda "tudo é possível para as quatro equipas do grupo".

"Todas as equipas ainda se podem qualificar e a 'Juve' é a 'Juve'. É um grande clube, com grandes jogadores, um treinador muito experiente. Também querem continuar na Liga dos Campeões após a fase de grupos, por isso temos de esperar a melhor 'Juve' e estar preparados para jogar ao nosso melhor nível", lembrou Schmidt.

Nesse sentido, o técnico desvalorizou o eventual mau momento do adversário, lembrando que "a situação é muito clara" para a equipa treinada por Massimiliano Allegri, que "precisa de duas vitórias para qualificar-se para a fase de eliminatórias", e que "é sempre capaz de estar ao melhor nível nestes jogos decisivos".

"Esperamos a melhor 'Juve' e temos de estar preparados para isso. Não contamos com qualquer fraqueza do nosso adversário. Temos de jogar ao nosso melhor nível para nos qualificarmos nestes dois jogos", insistiu.

Antes de Schmidt, também Odysseas Vlachodimos assumiu que o plantel 'encarnado' conhece "a qualidade da equipa" adversária, que "é muito experiente e tem muitos jogadores de qualidade", mas garantiu que irá "dar o melhor para ganhar".

"Vamos tentar dar o nosso melhor para os enfrentar, mas também estamos muito confiantes porque estamos numa situação muito boa e amanhã [terça-feira] vamos a jogo como em qualquer jogo, para ganhar", assumiu o guarda-redes.

O Benfica recebe a Juventus na terça-feira, em encontro da quinta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, com início marcado para as 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do sérvio Srdan Jovanovic.

A equipa orientada por Roger Schmidt ocupa o segundo lugar do grupo, com oito pontos, os mesmos que o líder, o Paris Saint-Germain.

A Juventus, por sua vez, segue em terceiro lugar do grupo, com apenas três pontos, tantos quanto o Maccabi Haifa, e está obrigada a vencer para continuar na luta do apuramento, embora não dependa apenas de si própria para seguir em frente.