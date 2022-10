Schmidt elogia António Silva mas justifica exibições com qualidade da equipa

O treinador do Benfica, Roger Schmidt © Miguel A. Lopes/EPA

O treinador do Benfica elogiou esta sexta-feira António Silva, mas frisou que as boas exibições do jovem futebolista estão relacionadas com a qualidade tática e de jogo da equipa, de uma forma geral.

Questionado, no Seixal, sobre o valor do defesa central, de apenas 18 anos, Roger Schmidt respondeu que António Silva "é um jogador jovem e está a jogar muito bem", mas lembrou também o papel de toda a equipa nos seus desempenhos.

"Acho que demonstrou a sua qualidade, mostrou também que pode jogar de forma segura a um nível muito bom, mas, no geral, acho que estamos bem na defesa e também taticamente em toda a equipa. Acho que isso ajuda todos os jogadores", comentou o alemão.

Schmidt explicou ainda que se todos os jogadores fizerem "um bom jogo taticamente" e conseguirem "apoiar-se uns aos outros", então "é mais fácil para cada um mostrar a sua qualidade e ser parte de uma equipa que joga bem".

"[António Silva] É um talento de topo, está a jogar muito bem, mas isso é também algo que é claro para toda a equipa. Faz parte de uma equipa que está a jogar bem e por isso é que também está a jogar bem", insistiu o alemão.

O técnico, de resto, recusou ainda comentar as possibilidades de o seu atleta vir a integrar as escolhas do selecionador português, Fernando Santos, para o Campeonato do Mundo de futebol, no Qatar.

"Não é uma decisão minha. É uma decisão do selecionador nacional, que é um treinador muito experiente, fazer a melhor decisão para a equipa, para o Mundial. Por isso, não é um assunto para mim", descartou Schmidt.

O técnico 'encarnado' foi questionado sobre as exibições de António Silva, de 18 anos, na antevisão do encontro frente ao Rio Ave.

O Benfica recebe os vila-condenses, no Estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 18:00 de sábado e arbitragem de Manuel Oliveira (AF Porto).

A equipa orientada por Roger Schmidt defende a liderança do campeonato, onde soma mais três pontos do que o FC Porto e o Sporting de Braga, apenas três dias após empatar 1-1 frente ao Paris Saint-Germain, também na Luz, em encontro da Liga dos Campeões.