Schmidt leva 38 jogadores para o estágio do Benfica. Saiba quem são

O novo treinador do Benfica, Roger Schmidt, escolheu 38 jogadores para participarem no estágio que o Benfica vai fazer em St. George's Park, Inglaterra, entre os quais nomes que não alinham pelas águias há mais de um ano ou que estiveram emprestados, como Gabriel, Florentino, Pizzi e Chiquinho.

A lista é composta por cinco guarda-redes, 11 defesas, 11 médios e 11 avançados. São eles:

Guarda-redes: Vlachodimos, Helton Leite, André Gomes, Samuel Soares e Leo Kokubo;

Defesas: Gilberto, André Almeida, Alexander Bah, Otamendi, João Victor, Vertonghen, António Silva, Tomás Araújo, Morato, Grimaldo e Ristic;

Médios: Gabriel, Florentino, Meïte, Chiquinho, João Mário, Pizzi, Weigl, Tiago Gouveia, Taarabt, Paulo Bernardo e Martim Neto;

Avançados: David Neres, Rafa, Gil Dias, Diogo Gonçalves, Diego Moreira, Gonçalo Ramos, Yaremchuk, Seferovic, Rodrigo Pinho, Petar Musa e Henrique Araújo.

A comitiva encarnada parte esta quinta-feira para Inglaterra, onde vai estar até 14 de julho.

O primeiro jogo de treino é já esta sexta-feira, frente ao Reading FC, às 16h00 e é disputado à porta fechada.

Já de regresso a Portugal, as águias defrontam o Nice e o Fulham a 15 e 17 de julho, no Torneio do Algarve.