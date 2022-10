Schmidt quer Benfica "ofensivo e atrativo" para sair com pontos de Paris

Roger Schmidt © Rui Minderico/EPA

O treinador Roger Schmidt disse esta segunda-feira que pretende ver o Benfica a jogar contra o Paris Saint-Germain de forma "ofensiva e atrativa", para obter pontos na quarta jornada do grupo H da Liga dos Campeões de futebol.

"Tentaremos jogar um futebol ofensivo. Não viemos aqui [a Paris] para nos escondermos e queremos jogar um futebol atrativo. Vamos tentar fazer o mesmo que fizemos na Luz", começou por dizer o técnico germânico, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de terça-feira, acrescentando que as 'águias' têm de estar preparadas para "sofrer um pouco".

Schmidt perspetiva o PSG a "pressionar, a ter posse de bola e com muita qualidade individual", apesar da ausência do lesionado Messi, e pede a "mesma abordagem" da Luz em busca do triunfo.

Se os gauleses vão estar privados de Messi, assim como dos portugueses Nuno Mendes e Renato Sanches e do francês Kimpembe, todos lesionados, o extremo brasileiro David Neres também estará ausente, face a uma "lesão muscular sofrida no treino de domingo", segundo revelou o treinador 'encarnado'.

"[Messi] é um jogador especial e pode mudar tudo de um momento para o outro, mas o PSG tem outros jogadores com essa capacidade. Eles têm uma qualidade de classe mundial. Nós também não vamos ter o Neres", alertou.

O defesa-central argentino Otamendi, colega de equipa de Messi na seleção, também comentou a ausência do compatriota, que "não muda em nada a forma de pensar e jogar do Benfica".

"[Messi] é importante para o PSG. Obviamente que para nós é algo que em nada muda a forma de pensar e jogar. Creio que viemos com a mesma mentalidade e trataremos de estar sempre concentrados para fazer um bom jogo", apontou.

O 'capitão' de equipa do clube lisboeta iniciou a época a fazer dupla com Morato no eixo defensivo, mas, devido à indisponibilidade do brasileiro, tem jogado com António Silva, de apenas 18 anos, "um jovem humilde e disposto a aprender".

"É um jovem que está disposto a aprender e fazemos com que tenha os pés na terra. Ele está disposto a aprender, treina bem e escuta os mais velhos. É um jogador jovem, com qualidade e estamos muito contentes com ele. É uma pessoa humilde que trabalha e faz as coisas da melhor maneira", concluiu.

No lado gaulês, os lusos Danilo Pereira e Vitinha integram a lista de 20 convocados.

Paris Saint-Germain e Benfica jogam na terça-feira, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), no Parque dos Príncipes, em Paris, uma partida que será dirigida pelo inglês Michael Oliver.

Franceses e portugueses, que na última quarta-feira empataram 1-1 no Estádio da Luz, dividem a liderança do grupo H, com sete pontos, à frente da Juventus, que tem três, e do Maccabi Haifa, ainda em 'branco'.