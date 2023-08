"Se Conselho de Arbitragem tivesse seguido critério", árbitro do Sporting-Vizela "não era da I Liga"

Fábio Melo © Fernando Fontes/Global Imagens (arquivo)

Fábio Melo é o árbitro que vai dirigir, este sábado, o encontro entre o Sporting e o Vizela, em Alvalade, mas, por esta hora, devia estar a arbitrar na II Liga, caso o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol tivesse mantido o critério dos últimos anos. Quem o afirma é Marco Ferreira, antigo árbitro de futebol, em declarações à TSF, referindo que a troca "é normal, mas é situação caricata".

Marco Ferreira lembra que o árbitro principal do jogo entre o Sporting e o Vizela "esteve muitos meses parado e, se o Conselho de Arbitragem tivesse seguido o critério dos últimos anos, o Fábio Melo, neste momento, não era árbitro da I Liga".

Recorde-se que André Narciso estava nomeado para arbitrar o jogo em Alvalade, mas acabou por se lesionar e foi "transferido" para a posição de videoárbitro nesse jogo, trocando de posições com Fábio Melo, que estava designado para VAR para esse jogo.

Nesta entrevista à TSF, o ex-árbitro explica que "Fábio Melo passou grande parte da época passada lesionado".

"A priori, atendendo ao que está no regulamento e ao que tem sido o critério do Conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, um árbitro que fique sem classificação no final da época é despromovido."

A situação torna-se caricata porque essa despromoção "não aconteceu com o Fábio Melo, porque esteve lesionado e porque não teve classificação, e agora, curiosamente, estava nomeado para VAR e vai substituir o André Narciso que, devido a lesão, não pode fazer o jogo como árbitro principal".

Na classificação final dos árbitros da temporada 2022/23, Fábio Melo aparece no último lugar da tabela, sem classificação, sendo que Vítor Ferreira, logo acima na tabela, acabou por descer de divisão, depois de ter registado a nota final mais baixa da lista.