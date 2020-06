"Se declarações ofenderam, aqui estou a lamentar o sucedido e a retratar-me"

Bruno Lage, treinador do SL Benfica © Carlos Costa/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 28 Junho, 2020 • 14:56

Bruno Lage disse querer retratar-se após as declarações que fez sobre os jornalistas. Na conferência de imprensa de antevisão do Marítimo-Benfica, a ser disputado na segunda-feira, o treinador manifestou também vontade de continuar a lutar pelo Benfica até ao final do campeonato.

O técnico ainda enviou "um abraço" a Sérgio Conceição, que tinha manifestado solidariedade em relação ao colega.

Sobre as declarações da última conferência, o treinador das águias explicou que não tinha intenção de ofender ninguém: "Lamento que tenham causado alguma confusão ou perturbação, nunca foi minha intenção ofender ninguém. As minhas declarações foram feitas em função de uma pergunta especifica que se tinha repetido constantemente [sobre Jorge Jesus]. Foi uma situação específica e as minhas declarações foram nesse sentido."

Lage frisou nunca ter causado problemas "com ninguém, nem árbitros, nem colegas, nem jornalistas, nem comentadores", por isso rematou: "Se essas declarações ofenderam, e, pelos vistos, parece que sim, aqui estou eu a lamentar o sucedido e a retratar-me no local próprio, que é a conferência de imprensa. Não era minha intenção ofender a vossa classe. Da minha parte deixa de ser assunto, é um ponto final."

O futuro cose-se com o destino do Benfica, reforça Lage. "O que vai na minha cabeça é disputar este campeonato até ao fim e ganhar e vencer a Taça de Portugal, porque foi algo que eu e os meus jogadores conseguimos, chegar à final. O que passa pela minha cabeça é lutar pelo campeonato até ao fim, e pela Taça."