"Se FC Porto fosse empresa comercial já teria fechado." Situação financeira é "dramática"

José Fernando Rio é um dos candidatos à presidência do FC Porto e a situação financeira do clube, que descreve como "dramática", é o maior motivo de preocupação do jurista de 51 anos.

"Estou assustadíssimo com a situação financeira do FC Porto, é dramática e pode pôr em causa a grandeza do FC Porto como nós o conhecemos", considera o candidato a substituir Pinto da Costa, esclarecendo os números: "O FC Porto tem um passivo acumulado de 444 milhões de euros, uma dívida de 250 milhões de euros, um prejuízo de 52 milhões".

Fernando Rio cita o último relatório de contas para realçar que "o FC Porto está em falência técnica, os seus ativos são inferiores ao seu passivo". "Se o FC porto fosse uma empresa comercial ou industrial já teria fechado portas, só que é um clube de futebol, um clube importante e conseguirá sobreviver", aponta o também comentador do canal de televisão do clube.

Uma das listas programáticas de José Fernando Rio é o combate ao Benfica e à forma como influencia a sociedade. "O Benfica tem de ser combatido. O Benfica tem uma influência nefasta sobre o futebol português e sobre toda a sociedade em geral, sobre o poder judicial, político", ressalva o candidato.

"O Benfica tenta dominar e estender os seus tentáculos a todas as instituições e tem conseguido, o campo está minado e o combate tem de ser feito com determinação", acrescenta.

A propósito da presença de Rui Moreira na lista de Pinto da Costa, o candidato considera que o Conselho Cuperior do clube não é mais que uma feira de vaidades.

A TSF convidou os três candidatos à presidência do Futebol Clube do Porto para entrevistas, antes das eleições do próximo fim de semana, só Jorge Nuno Pinto da Costa recusou.