"Se houver uma final com Alemanha, Portugal ganha"

Na ressaca da derrota com a Alemanha, no segundo jogo da fase de grupos do Euro 2020, Fernando Santos confirma que no embate frente à França irá haver alterações na equipa inicial.

"Vamos ver como estão os treinos, mas, depois de dois jogos muito intensos, e basta olhar para os quilómetros que os jogadores correram. Será normal que possa acontecer que tenha de refrescar a equipa", explicou.

Numa conversa informal com jornalistas, o selecionador nacional assegurou que se Portugal encontra os alemães, na final de Wembley, em Londres, a história será diferente.

Fernando Santos defendeu ainda que não terá passado bem a mensagem aos jogadores no jogo de sábado com a Alemanha e a equipa quebrou um pouco animicamente depois do encontro.

"Depois do jogo houve frustração e tristeza. Desde o jogo até cá nem sei se alguém falou pelo caminho", disse.

Ainda assim, Fernando Santos está seguro que Portugal vai passar o grupo e continua a sonhar com a reconquista do título europeu.

"Não tenho dúvidas que Portugal tem hipótese de ir à final e discuti-la. Quanto ao apuramento, não tenho dúvidas que vamos conseguir. Garantir a passagem, depois é jogo a jogo."