"Se jogar como jogou em Londres" o Sporting passa, garante Iordanov

Ivaylo Iordanov não hesita ao prever o desfecho do grupo da Liga dos Campeões para o Sporting. A exibição em Londres, diante do Tottenham, empate 1-1, deixa o bulgaro orgulhoso da prestação dos leões, da forma como, enquanto equipa, foram resolvendo os problemas frente a um adversário difícil.

"Se o Sporting jogar como jogou com o Tottenham em Londres, não vai encontrar problemas com o Eintracht", sentencia Iordanov. "O Sporting jogou muito bem, principalmente na primeira parte. Poderia ter resolvido o jogo, acabou por não conseguir, mas ainda assim, fizeram um grande jogo".

Mérito de Amorim? "Sem dúvida", explica Iordanov. "Este é o estilo de Rúben Amorim. Está a fazer um enorme trabalho". Um estilo que se reflete no compromisso coletivo. "Que me parece este Sporting? Parece-me uma equipa, uma equipa mesmo, que funciona muito bem, sem grandes individualidades. Têm de estar juntos, de correr juntos, ganhar juntos", sublinha.

O apuramento está agora à distância de um empate. Se assim for, o Sporting estará no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões com Benfica e Futebol Clube do Porto. Três equipas portuguesas. "É algo que traz enorme prestígio para Portugal. Mas há também o lado financeiro, desse ponto de vista, é óptimo para o futebol português", realça Iordanov.