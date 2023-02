"Se só atua para alguns e para outros não, acabe-se com o VAR"

© Pedro Granadeiro/Global Imagens (arquivo)

Por Gonçalo Teles 26 Fevereiro, 2023 • 23:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, deixou este domingo críticas à atuação do VAR no futebol português após a derrota azul e branca frente ao Gil Vicente, apontando o que diz ser uma dualidade nos desempenhos das equipas de arbitragem, em especial por comparação com a atuação de António Nobre no jogo do Benfica, este sábado, em Vizela.

"Faço daqui um pedido: acabem com o VAR. Porque haver VAR para uns e não haver VAR para outros faz o sentido contrário ao da verdade do jogo. Se defendem a verdade desportiva e o VAR só atua para alguns e para outros não atua, acabe-se com o VAR porque não se está a fazer nada a não ser gastar dinheiro e desvirtuar a verdade do campeonato", defendeu o líder portista em declarações ao Porto Canal no final do jogo que os gilistas venceram por 2-1.

Pinto da Costa pede o fim do VAR porque "só há para uns e não para outros". 00:00 00:00

As críticas de Pinto da Costa incidiram sobre as expulsões de João Mário e Uribe, especialmente deste último, que nasceu do que diz ser uma "dualidade na mostragem de cartões amarelos". O colombiano foi afastado após ver o segundo cartão amarelo por falta sobre Zé Carlos, depois de ter visto um primeiro ao fazer penálti sobre Boselli.

"Aquilo que aconteceu é absolutamente desvirtuar a verdade do jogo, portanto é natural que toda a gente tenha visto isso, o público viu e compreendeu isso", defendeu também.

"Espero que o Conselho de Arbitragem medite bem no que se passou nesta jornada e sobretudo nas nomeações que fez", lançou também o líder portista, referindo-se depois ao jogo do Benfica em Vizela, este sábado, e ao recente episódio entre o presidente encarnado Rui Costa e o VAR Tiago Martins, depois de um jogo para a Taça de Portugal em Braga.

"Espero que o Conselho de Arbitragem medite bem." 00:00 00:00

"Nós não tratamos os árbitros por tu, não os chamamos à atenção e nem sequer falamos com eles", atirou Pinto da Costa, que não deixou de apontar a outro alvo.

"O senhor António Nobre, como VAR, no jogo Benfica-Vizela, influenciou o resultado marcando um penálti contra o Vizela. Agora, em Vizela, estava distraído. Devia estar a ler os versos do António Nobre", apontou Pinto da Costa sobre a vitória do Benfica este sábado.

A derrota do FC Porto frente ao Gil Vicente deixa os dragões a oito pontos das águias e em risco de serem ultrapassados pelo SC Braga, que esta segunda-feira visita o Vitória, em Guimarães.