O Benfica está obrigado a vencer na última jornada da Liga dos Campeões, depois de ter empatado (0-0) em Camp Nou frente ao Barcelona. O Barça, orientado por Xavi, criou muitas dificuldades aos encarnados, que não cederam à pressão.

No final, no terceiro minuto dos descontos, Darwin conduziu um contra-ataque, assistiu Seferovic, mas o avançado suíço falhou na cara do guardião dos catalães.

Jorge Jesus não queria acreditar e ajoelhou-se no relvado de Camp Nou. Veja o lance.