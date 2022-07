Segunda contratação dos leões. Morita assina pelo Sporting CP

Morita é o mais recente reforço do Sporting CP © Reprodução/Sporting Clube de Portugal

Por Clara Maria Oliveira 01 Julho, 2022 • 14:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Hidemasa Morita é o segundo e mais recente reforço do Sporting CP para a temporada 2022/2023. O médio de 27 anos chega do Santa Clara e assinou um contrato válido até 2026, com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Em declarações ao site dos leões, o japonês assumiu que, desde que chegou a Portugal, quis representar o emblema de Alvalade, porque é "um clube muito grande e fantástico", no que admite ser "o maior desafio" em toda a sua carreira.

O teu lugar é aqui! ⚪@mrt_510 é ̃ ! ✍️ #EuSouSporting pic.twitter.com/iTgHnNXnMo - Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) July 1, 2022

Até assinar pelo Sporting CP, Morita passou pelos japoneses do Ryutsu Keizai UFC e Kawasaki Frontale e, nas últimas duas temporadas, rumou aos Açores para vestir as cores do Santa Clara.

Na temporada de 2021/22, o japonês realizou 38 jogos, marcou dois golos e assistiu por uma ocasião. Ao todo, com o emblema da ilha de São Miguel, nos Açores, o médio completou 59 jogos até ser transferido para Alvalade.

Com esta contratação, o Sporting CP junta Morita a St. Juste como os únicos reforços dos leões para a próxima temporada.