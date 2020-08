Segunda etapa da edição especial da Volta a Portugal termina na Senhora da Graça

A edição habitual da Volta a Portugal não se realiza em 2020 devido à pandemia © Artur Machado/Global Imagens

A edição especial da Volta a Portugal deste ano vai incluir uma etapa com meta no alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, anunciou este domingo o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Delmino Pereira fez o anúncio no final dos Nacionais de estrada, que se disputaram em Paredes, revelando que a segunda tirada da Volta vai ter partida, precisamente, em Paredes, e o final no alto do Monte Farinha, em Mondim de Basto, junto ao Santuário de Nossa Senhora da Graça, em 29 de setembro.

"Estamos construir esta edição da Volta a Portugal, e esta é a primeira confirmação. A segunda etapa será uma das mais importantes da prova, com a partida em Paredes, uma terra de ciclismo, e chegada na Senhora da Graça", disse o dirigente.

A prova, cuja edição especial de 2020 vai ser disputada entre 27 de setembro e 05 de outubro vai ser organizada pela FPC, terá o seu percurso revelado até ao final do mês, e, segundo Delmino Pereira, o planeamento "está a correr bem".

"Estamos muito motivados para conseguir o nosso grande objetivo da época, que é fazer o ciclismo acontecer, nomeadamente a Volta a Portugal. Tem havido muito boa receção por parte dos municípios, e estamos todos comprometidos em fazer uma prova segura e disciplinada, como aconteceu nestes campeonatos nacionais, em que o público teve comportamento exemplar", afirmou o líder federativo.

Já Alexandre Almeida, presidente da Câmara de Paredes, considerou "natural" os receios manifestados anteriormente, por alguns autarcas em receberem a prova, mas partilhou a sua experiência com os Nacionais, para considerar que os eventos de ciclismo "são seguros".

"As pessoas já perceberam as regras com que estas provas estão a ser organizadas, com todo o controlo e segurança. Não tenho dúvidas de que a Volta pode também acontecer sem riscos acrescidos. As pessoas estão a interiorizar estes procedimentos, e, além disso, o ciclismo tem a vantagem de poder ser visto nas varandas e janelas das casas, sem necessidade de ir para rua", analisou o autarca de Paredes.

O presidente de Câmara considerou que integrar o percurso da Volta será "um motivo de emoção e orgulho para todos os paredenses".

A edição especial da Volta a Portugal em bicicleta está agendada para entre 27 de setembro e 05 de outubro.