II Liga adiada para 13 de setembro. Sorteio das competições a 28 de agosto

© Fábio Poço/Global Imagens

Por Lusa 03 Agosto, 2020 • 19:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O início da II Liga foi adiado para 13 de setembro, enquanto o sorteio da I e II ligas da época 2020/21 passou de 9 para 28 de agosto, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"No seguimento da comunicação enviada pela Federação Portuguesa de Futebol, na passada sexta-feira, dando conta da suspensão da identificação dos dois clubes do Campeonato de Portugal (Vizela e Arouca) para participação nas competições profissionais, e também derivado ao facto de o processo de licenciamento de Cova da Piedade e Casa Pia se encontrar em curso, a Liga Portugal vem dar conta de que o arranque de competição, inicialmente previsto para o dia 22 de agosto, ocorrerá no dia 13 de setembro", explica a LPFP.

Em curto comunicado, o organismo refere, assim, que o arranque de competição da II Liga, inicialmente previsto para 22 de agosto, ocorrerá em 13 de setembro, "estando ainda o calendário a aguardar a aprovação da FPF".

Face a estas condicionantes, a entidade que gere o futebol profissional em Portugal refere que o sorteio, inicialmente marcado para 09 de agosto "tem agora como nova data o dia 28 de agosto".

Continua sem haver data estipulada para o início da I Liga.