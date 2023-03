Segunda sessão de treinos de MotoGP interrompida após queda de Pol Espargaró

Pol Espargaro © Luís Forra/Lusa

Uma queda do espanhol Pol Espargaró (GasGas) motivou esta sexta-feira uma segunda bandeira vermelha no segundo treino livre do Grande Prémio de Portugal, prova inaugural do Mundial de motociclismo de velocidade.

Após uma primeira paragem de cerca de 30 minutos, devido a problemas técnicos na torre de controlo de corrida, uma violenta queda do espanhol obrigou a nova bandeira vermelha quando faltavam cerca de 14 minutos de sessão.

O piloto da GasGas foi assistido prontamente pelas equipas de socorro, com o MotoGP a confirmar, através da sua conta no Twitter, que o piloto estava consciente, apesar de ter sido retirado do local de ambulância.

Medical Info Update #MotoGP rider #44 @polespargaro has suffered back and chest trauma. Rider confirmed conscious and is being transferred to hospital in Faro for further examination.#PortugueseGP - MotoGP™ (@MotoGP) March 24, 2023

"Pol Espargaró sofreu traumatismos nas costas e no peito. O piloto está consciente e está a ser transferido para o hospital em Faro para mais exames", escreveu a organização no Twitter.

Também o português Miguel Oliveira, da RNF, equipa satélite da Aprilia, sofreu, quase na mesma altura, um acidente, mas aparentemente sem consequências.