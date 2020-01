Segunda vítima no Dakar. Morreu motard assistido por piloto português

© Andre Pain/EPA

O piloto holandês Edwin Straver, de 48 anos, é a segunda vítima mortal do Rali Dakar, depois do português Paulo Gonçalves. O holandês corria pela KTM depois de, no último ano, ter vencido a prova dedicada aos pilotos amadores, Original by Motul.

Straver tinha sofrido um acidente na 11.ª etapa da prova deste ano e o piloto português Mário Patrão foi o primeiro a chegar ao local, chamando a equipa médica e prestando os primeiros socorros ao piloto holandês.

"Chamei de imediato a equipa médica e estive a prestar auxílio até à sua chegada", recordava o português à sua assessoria de imprensa no final da etapa.

"Senti a pulsação no pescoço dele assim que me aproximei, mas de repente deixei de sentir, não consigo verbalizar tudo o que senti: sozinhos no meio do deserto, num cenário absolutamente dantesco. A equipa médica finalmente chegou e realizou com sucesso as manobras de reanimação", explicou.

O piloto holandês terá estado sem batimento cardíaco durante cerca de dez minutos, conta o site RTL Nieuws , que adianta ainda que o piloto da KTM fraturou uma vértebra cervical. Depois de ser reanimado, foi transportado para o hospital de Riade.

Esta quarta-feira, o piloto tinha sido transferido para os Países Baixos, embora continuasse em estado crítico. Acabou por morrer na noite desta quinta-feira. Esta era a terceira participação de Straver no Rali Dakar.

No último domingo, o piloto português Paulo Gonçalves foi a primeira vítima mortal desta 42.ª edição do Dakar, depois de sofrer uma queda ao quilómetro 273 da sétima de 12 etapas de todo-o-terreno.

O funeral do português realiza-se às 16h00 esta sexta-feira. O corpo chegou à terra natal do piloto, Gemeses, esta quinta-feira, num cortejo fúnebre acompanhado por centenas de pessoas a pé e em motas.