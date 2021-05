Segundo lugar? Jesus está "preparado para tudo", menos para a guarda de honra

Jorge Jesus © Eduardo Resende/Global Imagens

Por Tiago Santos com Carolina Quaresma 14 Maio, 2021 • 15:48

Antes do dérbi com os novos campeões nacionais, Jorge Jesus pede responsabilidade aos jogadores e garante que, até ao final, as águias ainda acreditam no segundo lugar.

Na antevisão do encontro com o Sporting, o treinador lembra que um dérbi é sempre um dérbi, seja ou não com uma das equipas já campeã. "Estou habituado aos dérbis, vai ser um jogo, como sempre, emotivo, um jogo equilibrado", considera.

Ao receber o campeão nacional Sporting, os jogadores do Benfica não vão fazer a guarda de honra. "Felizmente, eu posso dizer que já venci três vezes e ninguém me fez guarda de honra. Isso não é normal, é normal dar os parabéns que é aquilo que eu já fiz e o resto é o jogo", explica Jorge Jesus.

Jorge Jesus deseja que seja "um bom jogo para as três equipas, incluindo a de arbitragem, sem casos" e diz esperar que o Benfica "jogue dentro daquilo que tem capacidade para fazer neste momento para sair vencedor".

O encontro, no entanto, vale pelos três pontos, sublinha o técnico, e não tanto pela oportunidade de ser a primeira equipa a derrotar o Sporting no campeonato nacional.

"Se essa vitória tem essa componente [de ser a primeira derrota do Sporting], para nós não acresce muito mais. O que acresce é fazeres para as coisas acontecerem, ter capacidade de ganhar, porque é para isso que trabalhamos. O outro fator está ligado, mas não é por aí que corremos. Nós corremos é pelos três pontos", assegura.

O treinador dos encarnados considera difícil ultrapassar o FC Porto, mas admite que tudo é possível. "Estamos à espreita, estamos alerta, estamos conscientes das dificuldades, mas no futebol já aconteceu tanta coisa, já vi acontecer tanta coisa, portanto estou preparado para tudo", afirma.

Com a temporada a terminar, Jorge Jesus defende que a final da Taça de Portugal deve ter público nas bancadas e faz um apelo: "Na minha opinião acho que era acabar em beleza com uma final da Taça de Portugal nem que seja com 10% dos espetadores. Era muito interessante porque todos nós temos falta disso, temos falta do calor dos adeptos e de partilhar com eles as tristezas e as alegrias." O Benfica ainda pode conquistar a Taça de Portugal frente ao Sporting de Braga, em Coimbra.

Para o dérbi deste sábado, na Luz (18h00), Jorge Jesus anuncia que Darwin Nuñez, Taarabt e Rafa estão recuperados de problemas físicos, estando, por isso, convocados.

Os encarnados ainda podem, matematicamente, chegar ao segundo lugar, ocupado pelo FC Porto, com mais quatro pontos, enquanto os leões chegam à partida já como campeões nacionais, mas 'correm' pelo objetivo de terminar a época sem derrotas no campeonato.

*com Lusa