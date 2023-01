Segundo reforço de inverno das águias. Andreas Schjelderup assina pelo Benfica

© slbenfica.pt

O jogador norueguês Andreas Schjelderup foi anunciado, esta quinta-feira, como o segundo reforço do SL Benfica no mercado de inverno da temporada de 2022/2023.

O extremo de 18 anos atuava nos dinamarqueses do Nordsjaelland. Agora, o contrato rubricado entre o jovem atleta e o clube da Luz tem uma duração de cinco anos, até 2028.

Schjelderup é internacional jovem pela Noruega, mas atuava no campeonato da Dinamarca. Na Superligaen, o jogador marcou 10 golos em 17 jogos e ainda adicionou uma assistência ao seu currículo.

O norueguês é o segundo reforço do Benfica no presente mercado de inverno, depois do dinamarquês Casper Tengstedt, contratado aos noruegueses do Rosenborg.

Em sentido contrário, os encarnados cederam, entretanto, a título definitivo, o extremo Diogo Gonçalves para os dinamarqueses do Copenhaga e o avançado Rodrigo Pinho para os brasileiros do Coritiba.