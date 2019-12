"Sei quem era o Infante D. Henrique." Jorge Jesus já é comendador

Jorge Jesus recebido no aeroporto Humberto Delgado, depois de disputar a final do Campenato do Mundo de Clubes © EPA

Jorge Jesus foi, esta segunda-feira, condecorado com a Ordem do Infante Dom Henrique pelos resultados que alcançou, tanto no Brasil, ao serviço do Flamengo, como em Portugal.

Com os presidentes de Sporting, Benfica e Sporting de Braga presentes, o técnico, natural da Amadora, começou por agradecer a condecoração "é com orgulho que a recebo e sei o significado dela", afirmou Jorge Jesus, recordando que todos os dias atravessa a avenida Infante D. Henrique, no Brasil.

"Não fomos nós, eu e a minha equipa técnica, que descobrimos o Brasil, nem fui eu que dei a independência ao Brasil, mas fomos nós que a 23 e 24 de novembro conquistámos dois títulos. Vamos ficar ligados para sempre à nação do Brasil e do Flamengo. Daqui a 50 anos vão dizer que portugueses conquistaram a Libertadores e o Brasileirão. Estou honrado, estou orgulhoso de ser português", conclui, emocionado, o treinador.

Antes, o Presidente da República justificou a distinção do técnico português ao serviço do Flamengo. "Os sucessivos Presidentes condecoraram treinadores portugueses de futebol com prestígio nacional e internacional. Podem ser condecorados às suas carreiras e a vitórias obtidas em seleções nacionais ou clubes, sendo essas vitórias de renome internacional. Assim aconteceu no passado, assim vai acontecer hoje."

O chefe de Estado lembrou ainda que "além da carreira conhecida, temos a condução de uma equipa para um triunfo numa prova continental e que levou à presença na final de uma prova mundial. Não sendo um clube português, fala português num estado irmão e isso é novo. Jorge Jesus contribuiu e contribui para reforçar o prestígio num país que nos é muito querido."

O técnico foi o primeiro treinador português a vencer o campeonato brasileiro e a Taça dos Libertadores. O técnico de 65 anos tornou-se também no primeiro português a disputar uma final de um mundial de clubes, feitos que levaram Marcelo Rebelo de Sousa a salientar o "prestígio que o seu trabalho como treinador lhe granjeou, bem como a Portugal".

Jorge Jesus junta-se assim a figuras como Carlos Queiroz Cristiano Ronaldo, José Mourinho ou os ciclistas Sérgio Paulinho e Rui Costa.

A Ordem do Infante Dom Henrique destina-se a quem tenha "prestado serviços relevantes a Portugal, no País e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores", segundo a lei das ordens honoríficas portuguesas.