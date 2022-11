Seis ausentes no primeiro treino de Portugal no Catar

© Patricia de Melo Moreira/AFP

A seleção portuguesa de futebol cumpriu este sábado o primeiro treino no Catar, onde o selecionador português contou com 20 dos 26 convocados no relvado, com vista à estreia no Mundial2022 de futebol, frente ao Gana, na quinta-feira.

Os defesas Diogo Dalot e António Silva, os médios William Carvalho e Otávio e os avançados João Félix e André Silva, todos em trabalho de recuperação no ginásio, não marcaram presença no relvado do Centro Treinos Al-Shahaniya SC, segundo o que foi possível visualizar durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

O capitão da equipa das 'quinas' Cristiano Ronaldo, que tinha falhado o treino na véspera do particular vitorioso com a Nigéria (4-0), em Lisboa, assim como o jogo, devido a uma indisposição gástrica, treinou sem limitações.

De resto, o grupo disponível foi dividido em três para os habituais exercícios de aquecimento com bola, enquanto os guarda-redes trabalharam junto de uma das balizas.

A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Catar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.