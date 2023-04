Seis equipas portuguesas nos quartos da Champions de hóquei em patins

© Álvaro Isidoro/Global Imagens (arquivo)

A Oliveirense, o Valongo, o Sporting e o Óquei de Barcelos juntaram-se esta sexta-feira ao Benfica e ao FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões em hóquei em patins, que contam ainda com FC Barcelona e Trissino.

O Benfica e o FC Porto, que já tinham 'bilhete' garantido para a próxima fase, vão defrontar-se na próxima eliminatória, e o Sporting e o Valongo também vão medir forças, enquanto a Oliveirense vai defrontar os italianos do Trissino, e o Óquei de Barcelos enfrenta os espanhóis do FC Barcelona, na fase final que vai ser disputada em Viana do Castelo.

Nos jogos de hoje, relativos à sexta e última jornada da fase de grupos, o Benfica empatou fora com o Calafell (Espanha), por 2-2, e a Oliveirense ganhou ao Liceo, por 3-2, na grupo A, enquanto no grupo B, o Trissino venceu o FC Porto, por 6-2, e, no grupo C, o Valongo ganhou aos italianos do Amatori Lodi, por 2-1.

Já no grupo D, o Óquei de Barcelos e o Sporting empataram a duas bolas, e avançam ambos para os 'quartos' da 'Champions'.