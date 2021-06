Por TSF 15 Junho, 2021 • 15:11 Partilhar este artigo Facebook

A seleção nacional estreia-se, esta terça-feira, na defesa do título de campeã europeia. O jogo inaugural do grupo F opõe a Hungria a Portugal, numa partida disputada na Puskás Arena, em Budapeste. Para entrar no estádio, os adeptos terão de apresentar o comprovativo de vacinação ou um teste PCR negativo à Covid-19.

Em território húngaro não estão a ser aceites turistas, mas os adeptos portugueses que viajarem com bilhete para o jogo poderão entrar no país. Além desta exceção, foi levantada uma outra. A organização do evento criou uma pulseira especial para os adeptos que se desloquem para assistir à partida: dará acesso a estadia em hotéis e entrada em restaurantes aos adeptos portugueses, que também podem permanecer em território húngaro até 72 horas após o jogo, desde que realizem outro teste PCR à saída da Hungria.

Na Puskás Arena são esperados mais de 60 mil adeptos, entre os quais pelo menos seis mil serão portugueses. Foi este o número de bilhetes que a UEFA disponibilizou à Federação Portuguesa de Futebol, mas a organização do jogo está a contar com a presença de mais adeptos lusos, tendo em conta os muitos que vivem no país e em países vizinhos.

O estádio húngaro é o único do Europeu a ter a lotação quase esgotada. O organismo que tutela o futebol europeu desenhou um plano que permite a entrada de cerca de 61 mil adeptos nas bancadas da Puskás Arena, que tem capacidade para receber mais de 67 mil pessoas.

À entrada do recinto, os adeptos que quiserem ver o jogo terão de transportar consigo o bilhete para a partida, acompanhado por um comprovativo de vacinação contra a Covid-19, ou de um teste PCR negativo ao coronavírus.

A partida de estreia de Portugal no Euro 2020 começa às 17h00 de hoje, em Budapeste. O jogo frente à Hungria tem relato, em direto, na antena da TSF.