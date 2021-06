Seis mil portugueses no meio da maré magiar na Arena Puskas. Húngaros estão "ansiosos"

A Arena ​​​​​​​Puskas é o maior e mais caro estádio da Hungria e é o único do Euro 2020 em que é permitido a ocupação máxima, num recinto que tem capacidade para cerca de 67 mil espetadores.

A cerca de 24 horas do jogo Hungria-Portugal os adeptos começam a reunir-se perto da Puskas Arena, o palco do primeiro jogo de Portugal no Euro 2020. Os húngaros vão estar em maioria, mas os portugueses também não vão faltar.

São esperados entre 5000 e 6000 adeptos portugueses nas bancadas da Arena Puskas, mas vão ser poucos no meio de uma maré de 60 mil húngaros. Todos os adeptos têm de apresentar um teste negativo para entrar e quem já tiver um certificado de vacinação tem livre-trânsito no estádio, por exemplo, já nem precisa de teste. É um estádio moderno, inaugurado em 2019 com capacidade para 67 mil espetadores, sendo que no interior as cadeiras estão pintadas de encarnado, no exterior é cinzento, mas há noite fica iluminado com várias cores. Para quem vê de fora, é enorme, como, por exemplo, diz à TSF um adepto que faz uma caminhada em redor do estádio: "É enorme! É bem maior que o antigo, que já era gigante! O estádio é visível das montanhas que rodeiam a cidade."

Um estádio que substituiu o antigo Ferenc Puskas, demolido há quatro anos. Batizado com o nome da maior lenda de sempre do futebol húngaro, este é um estádio que deixa qualquer adepto, ansioso por entrar e conhecer, tal como este que é francês, mas arranjou bilhete para o jogo de amanhã: "É lindo. Estou mesmo ansioso por ver o estádio por dentro!".

Os húngaros jogam em casa, por isso, estão muito ansiosos. Só querem que o jogo comece: "Estou à espera ansioso pelo jogo", atira um adepto húngaro, que passa junto ao estádio. Logo a seguir, outro adepto da seleção magiar manifesta alguma confiança: "No futebol tudo é possível. Talvez ganhe a Hungria. Mas também pode dar empate ou ganhar Portugal. Vamos ver!"

O Hungria - Portugal está agendado para esta terça-feira, às 17 horas e tem relato na TSF.