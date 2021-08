Seis pontos e quatro ressaltos em 11 minutos. Queta estreia-se a marcar pelos Sacramento Kings

Neemias Queta © Fábio Poço/Global Imagens (arquivo)

Neemias Queta, o primeiro português a jogar na NBA, já se estreou pelos Sacramento Kings, numa partida contra os Los Angeles Lakers, no California Classic, um dos torneios da Summer League em que as equipas da NBA avaliam os jogadores novatos.

Apesar de a equipa ter perdido por 84-74, Queta estreou-se a marcar com um afundanço, terminando o jogo com seis pontos e quatro ressaltos em 11 minutos. O português conseguiu também acertar três de cinco tiros de campo, dois defensivos e dois ofensivos, e cometeu duas faltas.

Nas redes sociais, os Sacramento Kings já o apelidam de "Cristiano Queta".

Cristiano Queta ⚽️@nemi1599 | California Classic pic.twitter.com/ZPM4bUVJsa - Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 5, 2021

Neemias Queta, de 22 anos, foi eleito na 39.ª posição do draft da Liga norte-americana de basquetebol, pelos Sacramento Kings, tornando-se em 2021/22 o primeiro português a jogar na competição.

Depois de três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao draft, abdicando da época de sénior, a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda. O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, nove ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e duas assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo.

Queta já foi apresentado como o novo número 88 dos Sacramento Kings, que competem na Conferência Oeste da NBA, tendo falhado os play-offs em 2020/21. A época 2021/22 da NBA arranca a 19 de outubro.