Seis sem resposta. Alemanha goleia Marrocos no Mundial feminino

A Alemanha goleou esta segunda-feira a seleção de Marrocos na primeira jornada do grupo H do Campeonato do Mundo feminino de futebol.

As alemãs superiorizaram-se desde cedo, chegando à vantagem logo aos 11 minutos por Alexandra Popp. A avançada bisou no minuto 39, levando a partida para intervalo com 2-0 no marcador.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Klara Bühl aumentou a vantagem e o 4-0 chegou pouco depois com um autogolo de Hanane Ait El Haj. Outro autogolo aos 79 minutos, por Yasmin Katie Mrabet, elevou a diferença para cinco e Lea Schüller fechou a contagem aos 90 minutos.

No outro jogo do grupo, a Colômbia enfrenta a Coreia do Sul, numa partida marcada para as 03h00 desta terça-feira.