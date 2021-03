Diogo Jota abre o marcador. Sérvia 0-1 Portugal (1.ª parte)

Por TSF/Lusa 27 Março, 2021 • 18:26 Partilhar este artigo Facebook

Foi no mítico estádio do Estrela Vermelha, em Belgrado, que a Sérvia recebeu a seleção portuguesa, no segundo jogo da qualificação europeia para o Mundial de 2022, que se realiza no Qatar.

Para este encontro frente ao adversário teoricamente mais difícil para Portugal, o selecionador nacional promoveu seis alterações em relação ao jogo com o Azerbaijão.

Na defesa, entraram Cédric e José Fonte. Já o meio campo foi totalmente renovado. Com a lesão de João Moutinho, Fernando Santos chamou Danilo, Sérgio Oliveira e Bruno Fernandes. A frente de ataque estava reservada a Cristiano Ronaldo, que tinha ainda a companhia de Diogo Jota.

A aposta de Fernando Santos no avançado do Liverpool começou a dar frutos logo aos 11 minutos. Num lance iniciado por Ronaldo do lado direito do ataque português, o capitão serviu Bernardo Silva, que colocou a bola no segundo poste, onde surgiu Diogo Jota a finalizar.

Onze da Sérvia: Dmitrović; Milenković, Stefan Mitrović, Pavlović; Lazović, Milinković-Savić, Gudelj, Kostić; Tadić; Aleksandar Mitrović, Vlahović.

Onze de Portugal: Anthony Lopes; João Cancelo, José Fonte, Rúben Dias, Cédric; Danilo, Sérgio Oliveira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.