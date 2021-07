O selecionador nacional de andebol, Paulo Jorge Pereira © Nuno Brites/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 15 Julho, 2021 • 10:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa de andebol masculino deu uma alegria a Portugal ao conseguir a inédita qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Uma qualificação que foi conseguida num jogo épico, com os "Heróis do Mar" a vencerem a França em Montpellier.

O selecionador nacional, Paulo Jorge Pereira, viu do banco o golo da vitória a surgir a cinco segundos do final do jogo, e agora quer ser "louco o suficiente para ir tentar com os jogadores conquistar uma medalha no Japão".