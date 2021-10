Seleção de sub-21 cilindra Liechtenstein com 11 golos

© Lusa

A seleção portuguesa de sub-21 de futebol derrotou esta quinta-feira, em Vizela, a congénere do Liechtenstein por 11-0, a sua maior goleada de sempre, resultado que coloca a equipa lusa no segundo lugar do grupo D de apuramento para o Euro2023.

A goleada começou a ficar desenhada muito cedo, já que, aos 13 minutos, Portugal vencia por 4-0 e o melhor resultado de sempre dos sub-21 estava já ao alcance ao intervalo, quando a equipa das 'quinas' igualou esse registo (9-0), obtido em casa do Liechtenstein, em 11 de outubro de 2018.

Com o melhor registo à distância de um golo, Portugal geriu a segunda metade, durante a qual marcou mais dois golos, e fixou assim o recorde em 11-0.

Após esta vitória, Portugal isolou-se no segundo lugar do grupo, com seis pontos, resultantes de duas vitórias em outros tantos jogos, menos um ponto do que o líder Chipre, que tem mais um jogo, enquanto o Liechtenstein é sexto e último, sem qualquer ponto em quatro jogos.

A seleção portuguesa volta a entrar em ação na próxima terça-feira, deslocando-se à Islândia, quarta classificada do grupo, com quatro pontos.