Seleção feminina de futebol de praia luta pela medalha de bronze nos Jogos Europeus

Após o feliz triunfo sobre a Polónia, a formação das quinas não conseguiu bater-se de igual para igual com a Ucrânia

A seleção portuguesa feminina de futebol de praia foi esta sexta-feira relegada para a discussão da medalha de bronze nos Jogos Europeus, depois de perder por 3-1 com a Ucrânia na meia-final em Tarnow, Polónia.

Após o feliz triunfo na quinta-feira, por 2-1, sobre a Polónia, consumado no último segundo, e que valeu o primeiro lugar no Grupo A, a formação das quinas não conseguiu bater-se de igual para igual com a Ucrânia, com maior capacidade física e que fez sempre mais para ir à final.

Portugal vai agora discutir a medalha de bronze frente à formação derrotada do embate entre a Polónia e a Espanha.

O primeiro período foi complicado para as lusas, sem capacidade de rematar em bola corrida, limitando-se a incomodar em dois livres diretos, do meio-campo, mas sem resultados.

As ucranianas ameaçaram logo ao terceiro minuto com remate de Yuliia Kostiuk à trave, acabando por marcar no minuto seguinte, com um remate de Iryna Dubytska ao ângulo superior esquerdo, indefensável.

As pupilas de Alan Cavalcanti surgiram um pouco mais atrevidas no segundo período e Cristiana Costa empatou, aos 14, chutando sobre a direita, liberta de marcação.

A partida tinha agora uma toada insípida até que a guarda-redes Jamila Marreiros acertou na trave, um minuto antes de facilitar na defesa e perder a bola, controlada, para o atrevimento de Yuliia Kostiuk, que aproveitou o erro e empurrou para a baliza deserta.

Uma vantagem numérica durante dois minutos foi desaproveitada, com a equipa nacional pouco objetiva nesse período.

As portuguesas não tinham pulmão para fazer mossa e foi mesmo Iryna Vasyliuk quem, aos 28, atirou a bola ao poste.

A cinco minutos do fim, num livre direto em zona frontal, Mariia Tykhonova, com um forte pontapé, fez o 3-1, sentenciando o encontro.

Ainda esta sexta-feira a seleção masculina disputa a meia-final com a Suíça.

Portugal soma 13 pódios em Cracóvia 2023, nomeadamente três ouros, sete pratas e três bronzes.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.