Seleção feminina de futebol perde com Noruega em jogo-treino fechado

A seleção portuguesa feminina de futebol perdeu, este domingo, por 2-1 com a sua congénere da Noruega, num embate não oficial e com substituições ilimitadas, disputado à porta fechada em Auckland, na Nova Zelândia.

No Mangere Centre Park, a formação das 'quinas' até marcou primeiro, pela avançada Telma Encarnação, mas as nórdicas, campeãs mundiais em 1995, deram a volta ao encontro, num embate que estava empatado a um golo ao intervalo.

O selecionador luso, Francisco Neto, utilizou quase todas as jogadoras, sendo que a principal novidade foi a ausência da 'capitã' Dolores Silva, que ficou de fora em gestão de esforço.

Por seu lado, também não foram utilizadas as três jogadoras que têm estado a trabalhar à parte do grupo, a avançada Kika Nazareth, que se lesionou em 01 de julho, no particular no reduto da campeã europeia Inglaterra (0-0), a defesa central Sílvia Rebelo e a média Fátima Pinto.

De resto, o selecionador luso aproveitou este jogo-treino, que teve a duração normal, ainda que com várias paragens, para observar as restantes 19 eleitas, sendo que também foram utilizadas Maria Alaçoa e Alícia Correia, que estão a treinar com a equipa, mas não figuram entre as 23 eleitas para o Mundial2023.

No final do embate, no qual várias jogadoras entraram depois de já terem sido substituídas, as duas equipas estiveram a treinar a marcação de grandes penalidades.

A formação das 'quinas' prossegue a preparação para o Mundial2023 na segunda-feira, com um treino aberto, à imprensa e à comunidade, que está previsto para as 10:30 locais (23:30 de domingo em Lisboa), estando o horário ainda por confirmar.

Portugal tem estreia no Mundial marcada para dentro de uma semana, em 23 de julho, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), em Dunedin, face aos Países Baixos, as atuais vice-campeãs mundiais, em encontro da primeira jornada do Grupo E.

Depois do embate com as neerlandesas, a seleção lusa enfrenta o também estreante Vietname, em Hamilton, em 27 de julho, também pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), fechando o Grupo E face aos Estados Unidos, as vencedoras dos últimos dois Mundiais, em Auckland, em 01 de agosto, pelas 19:00 locais (08:00).

Por seu lado, a Noruega vai ter a honra de participar no jogo de abertura do Mundial2023, ao defrontar na quinta-feira (20 de julho) a anfitriã Nova Zelândia, num embate marcado para as 19:00 locais (08:00 em Lisboa), no Eden Park, em Auckland.

A nona edição do Mundial feminino de futebol realiza-se de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.