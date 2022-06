Seleção feminina dos Países Baixos vai receber os mesmos bónus que os homens

© AFP

A Real Associação Neerlandesa de Futebol (KNVB) anunciou, esta segunda-feira, que a seleção feminina vai passar a receber os mesmos bónus financeiros da equipa masculina.

De acordo com a federação dos Países Baixos, o acordo irá "aumentar a profissionalização e a igualdade de tratamento entre as equipas masculina e feminina". A medida já estava a ser discutida desde 2019 e foi agora aprovada, com a assinatura de um acordo de cooperação.

Vanaf 1 juli betaalt de KNVB de speelsters van de OranjeLeeuwinnen dezelfde oranjepremies als de mannen. https://t.co/cmjwODfoxo - KNVB (@KNVB) June 20, 2022

"A KNVB vê esta decisão como um primeiro passo e espera que, no futuro, as compensações externas para as mulheres (FIFA, UEFA e detentores dos direitos televisivos) também sejam aumentadas", refere o comunicado da federação neerlandesa de futebol.

Entre os bónus, estão previstas recompensas pelos direitos de imagem das jogadoras, com o "compromisso" de aumentar as campanhas comerciais da federação com a participação de atletas da equipa feminina.

O responsável para o futebol feminino da KNVB, Jan Dirk van der Zee, mostrou-se feliz pelo acordo e considera a medida "um passo histórico" para o desporto neerlandês. No caso de Vivianne Miedema, a jogadora dos Países Baixos expressou palavras de gratidão à federação e diz que "não é só um reconhecimento para nós [seleção feminina], mas também é um importante sinal social".

A medida entra em vigor no dia 1 de julho, antes do início do europeu de futebol feminino, que arranca no dia 6 do mesmo mês, em Inglaterra.