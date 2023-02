Seleção feminina regressa ao relvado no dia em que a terra tremeu

© José Carmo / Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 15 Fevereiro, 2023 • 10:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de um forte ciclone, o país sentiu um sismo de magnitude 6.0, perto da cidade de Wellington, a 526 quilómetros de Hamilton, onde está a estagiar a seleção portuguesa.

Fonte da Federação Portuguesa de Futebol garantiu à TSF, que o sismo foi pouco sentido na local onde a comitiva portuguesa está a estagiar para prepara o jogo de "play-off" de acesso ao Campeonato do Mundo de Futebol feminino.

Sobre o regresso ao relvado, o selecionador Francisco Neto contou com as 25 jogadoras convocadas, incluindo Andreia Jacinto, que aterrou em Auckland nas últimas horas.

Diana Silva foi esta quarta-feira a porta voz da seleção e não escondeu a felicidade com o regresso ao campo, "para nós, é muito bom poder a voltar a treinar assim. Já estávamos a precisar, também para nos ambientarmos às condições que vamos encontrar", disse a jogadora do Sporting.

A internacional portuguesa destaca a importância do jogo de preparação frente à Nova Zelândia, marcado para esta sexta-feira: "É uma vantagem podermos preparar-nos num jogo assim, frente a uma equipa forte como a Nova Zelândia", avançou Diana Silva.

A equipa das 'quinas' procura garantir uma das últimas três vagas na fase final do Mundial, que irá decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.

O jogo de apuramento, com o vencedor do duelo Camarões-Tailândia, a disputar no sábado, será em 22 de fevereiro, no mesmo Stadium Waikato, em Hamilton, onde Portugal tenta chegar pela primeira vez a um Mundial de futebol.