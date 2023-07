Seleção masculina de futebol de praia garante lugar no Mundial. Veja os golos

© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

A seleção nacional masculina de futebol de praia garantiu este domingo um lugar no Mundial da modalidade com uma vitória por 8-3 sobre a Dinamarca em Baku, no Azerbaijão.

Num jogo em que até entrou a perder, Portugal venceu com golos de Jordan Santos, Rui Coimbra (2), Rodrigo Pinhal, Léo Martins (3) e Bê Martins.

Pela Dinamarca marcaram Lukas Frandsen, Axel Damm e Henrik Raedjaer.

O Campeonato do Mundo de futebol de praia está marcado para 15 a 25 de fevereiro de 2024 nos Emirados Árabes Unidos.

"Como é de esperar, claro que ficamos bastante satisfeitos de chegar à qualificação. É uma alegria muito grande para os jogadores, eles querem estar sempre nas grandes finais e, mais uma vez, conseguimos chegar a este patamar", realçou o selecionador Mário Narciso, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Sobre o embate com a Dinamarca, o técnico referiu que a partida correu conforme previsto, com os nórdicos a baterem-se bem, mas com Portugal a tirar partido da qualidade técnica dos seus jogadores para levar a melhor.

"Em relação ao jogo, foi aquilo que estávamos a prever, uma equipa da Dinamarca com uma resposta muito boa até começar a sofrer mais golos. Sabíamos que no decorrer do encontro iríamos resolver o jogo, com uma forma de jogar como a nossa que eles não estão habituados, pois temos jogadores que são imprevisíveis e que lhes custa a acompanhar. Foi o que aconteceu, acompanharam quando puderam, depois fomos marcando e vencemos com alguma facilidade", assinalou.