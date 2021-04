Seleção nacional de andebol sorteada no Grupo B para os Jogos Olímpicos

O selecionador nacional, Paulo Pereira © Filipe Amorim / Global Imagens

A seleção nacional de andebol foi sorteada no Grupo B para os Jogos Olímpicos deste verão. Portugal vai medir força com a Dinamarca, a Suécia, o Japão, o Egito e o Bahrain. Foi o que ditou o sorteio desta manhã, na sede da Federação Internacional de Andebol, na Suíça.

No Grupo A calhou Noruega, França, Alemanha, Brasil, Espanha e Argentina. No total são dois grupos de seis seleções. As quatro melhores de cada grupo avançam depois para os quartos de final.

A primeira fase do torneio tem início agendado para 24 de julho. Esta vai ser a estreia do andebol português no torneio olímpico.