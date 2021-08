Seleção nacional desce para o oitavo lugar no ranking da FIFA

© Hugo Delgado/Lusa

Portugal, eliminado nos oitavos de final do Euro 2020 de futebol, caiu para o oitavo lugar no 'ranking' da FIFA, divulgado esta quinta-feira, com uma descida de três posições, numa tabela que continua a ser liderada pela Bélgica.

Os belgas, que eliminaram Portugal no Europeu (1-0), mas perderam nos quartos-de-final, diante da Itália, continuam no topo da classificação, mas agora 'perseguidos' pelo Brasil, que 'destronou' a França da vice-liderança.

A seleção sul-americana subiu de terceiro para segundo lugar depois de ser finalista derrotada na Copa América, diante da Argentina (1-0), que na classificação da FIFA 'aproveitou' a conquista para subir da oitava para a sexta posição.

Entre as seleções europeias, a Itália venceu o Euro 2020 - batendo na final, no desempate por grandes penalidades, a Inglaterra, que mantém o quarto lugar no 'ranking -, pelo que subiu duas posições e é agora quinta classificada.

Em contrapartida, Portugal, bem como França (eliminada nos oitavos de final) e Espanha (eliminada nos quartos de final), caíram posições, com a equipa das 'quinas' em oitavo, a campeã mundial França em terceiro e os espanhóis em sétimo.

Os campeonatos continentais trouxeram mexidas significativas na classificação do futebol mundial, como a Gold Cup, competição da América Central, Norte e Caraíbas, em que o título dos Estados Unidos 'catapultou' a equipa para o top-10.

Os norte-americanos subiram 10 posições, até ao 10.º lugar, enquanto os mexicanos, finalistas vencidos da prova, passaram da 11.ª para a nona posição.

No 'ranking', destaque também pela negativa para a Polónia, de Paulo Sousa, eliminada ainda na fase de grupos do Europeu e que caiu para o 27.º lugar, bem como para a Venezuela, de José Peseiro, última no seu grupo na Copa América, que passou de 30.ª para 40.ª.

- Ranking da FIFA:

1. (1) Bélgica, 1.822 pontos.

3. (2) Brasil, 1.798.

2. (3) França, 1.762.

4. (4) Inglaterra, 1.753.

5. (7) Itália, 1.745.

6. (8) Argentina, 1.714.

7. (6) Espanha, 1.680.

8. (5) Portugal, 1.662.

9. (11) México, 1.658.

10. (20) Estados Unidos, 1.648.

(...)

27. (20) Polónia, 1.516.

40. (30) Venezuela, 1.463.

36. (39) Coreia do Sul, 1.475.

54. (55) Camarões, 1.411.

77. (73) Cabo Verde, 1.327.

94. (98) Bahrain, 1.251.

109. (108) Guiné-Bissau, 1.171.

113. (117) Moçambique, 1.166.

126. (126) Angola, 1.136.

183. (182) Macau, 922.

191. (190) São Tomé e Príncipe, 903.

195. (196) Timor-Leste, 879.