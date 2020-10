Seleção portuguesa apurada para o Mundial sub-20 após cancelamento do Euro sub-19

© Gerardo Santos / Global Imagens

Portugal apurou-se esta terça-feira para o Mundial sub-20 de 2021, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após a UEFA cancelar o Europeu de sub-19 de 2020, competição que encontraria as equipas apuradas.

O cancelamento, devido à pandemia de Covid-19, após sucessivos adiamentos, deixa Portugal entre as cinco seleções apuradas via ranking' ao lado de Inglaterra, França, Itália e Holanda.

Na fase de qualificação, Portugal enfrentaria, em novembro, a Turquia, a Eslováquia e a Croácia, que recebia o grupo, para tentar chegar à fase final, em março do próximo ano.

A prova, cuja fase final devia decorrer na Irlanda do Norte, apuraria as cinco melhores equipas para o torneio de 2021 da FIFA, marcado para a Indonésia de 20 de maio a 12 de junho.

Esta será a 13.ª participação da seleção lusa em Mundiais de sub-20 e a sexta consecutiva, uma série iniciada na edição de 2011, cuja final perdeu para o Brasil, depois de ter erguido o troféu em 1989, na Arábia Saudita, e em 1991, em Lisboa.

A UEFA explicou ainda, em comunicado, que o escalão sub-19, que tem alterações recentes no formato competitivo, com ligas diferentes e um sistema de subidas e descidas, antes de uma 'final a oito', foi adiado de 2020-2022 para o período 2021-23, com um Euro sub-19 em 2022.

