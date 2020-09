Seleção portuguesa fora da prova após caso de covid-19

As camisolas da Volta a Portugal em bicicleta, edição especial Jogos Santa Casa na Câmara Municipal de Lisboa. © André Luís Alves / Global Imagens

Por Lusa 26 Setembro, 2020 • 16:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa vai falhar a edição especial da Volta a Portugal, na sequência do positivo por covid-19 do ciclista João Salgado, confirmou à agência Lusa fonte da organização.

A mesma fonte precisou que a seleção nacional não vai participar na prova por decisão da Delegada de Saúde de Anadia, local onde os ciclistas estavam a estagiar.

João Salgado, de 21 anos, é o caso positivo de covid-19 detetado na ronda de testes prévios ao novo coronavírus, efetuada antes do início da edição especial da Volta a Portugal, que arranca este domingo, com um prólogo, em Fafe.

Com a 'exclusão' da seleção nacional, as equipas participantes nesta edição da prova rainha do calendário nacional serão apenas 14, para um total de 98 ciclistas.