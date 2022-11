Seleção portuguesa parte para o Catar

© Miguel A. Lopes/Lusa

A seleção portuguesa de futebol vai partir esta sexta-feira rumo ao Catar, para, entre domingo e 18 de dezembro, disputar o Mundial2022, no qual ficou integrada no grupo H, com Uruguai, Gana e Coreia do Sul.

A equipa comandada por Fernando santos, que na quinta-feira goleou 4-0 a Nigéria, orientada pelo português José Peseiro, parte para o Catar com a esperança de repetir os feitos de 2016, quando se sagrou campeã europeia, e de 2019, ao conquistar a Taça das Nações.

Os 26 eleitos de Fernando Santos e restante comitiva têm partida agendada para as 12h30, estando a chegada a Doha prevista para as 23h00 locais (20h00 em Lisboa).

A estreia de Portugal no grupo H está marcada para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Catar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.