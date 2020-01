© Jonathan Nackstrand/AFP

A seleção portuguesa de andebol garantiu esta quarta-feira a melhor classificação de sempre em Europeus, ao vencer a Hungria, por 34-26, na última jornada do Grupo II da ronda principal.

Com este triunfo em Malmö, Portugal assegurou o terceiro lugar da sua 'poule' e vai disputar o quinto lugar do Euro2020, frente à Alemanha, no sábado, melhorando o sétimo lugar em 2000.

Portugal garantiu ainda a presença no torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.